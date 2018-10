O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

3 de Outubro de 2018

A fabricante britânica de carros esportivos Aston Martin, famosa pelos filmes do agente James Bond, anunciou que foi avaliada em 4,33 bilhões de libras (5,6 bilhões de dólares) em sua entrada na Bolsa, nesta quarta-feira em Londres.

O grupo anunciou em um comunicado que o preço de entrada na Bolsa foi estabelecido em 19 libras por ação, ou seja, no centro da margem prevista (entre 17,50 e 22,50 libras).

Trinta minutos depois da abertura, no entanto, as ações operavam em queda de 4,21%, a 18,20 libras, o que pode indicar que "foi estabelecido um preço muito elevado", de acordo com Michael Hewson, analista da CMC Markets.

A montadora britânica de automóveis de luxo disponibilizou 25% de seu capital ao mercado.

A operação, uma das mais esperadas do ano em Londres, é a mais importante no setor automotor desde que a italiana Ferrari entrou para Wall Street em 2015.

"A entrada na Bolsa representa uma etapa histórica para a Aston Martin e estamos satisfeitos de ver a boa recepção que tivemos dos investidores de todo o mundo", comemorou Andy Palmer, CEO da empresa.

A operação prevê a venda de ações de seus principais proprietários: o fundo italiano Investindustrial, os investidores kuwaitianos Adeem Investments e a empresa de investimentos Primewagon.

A montadora alemã Daimler, que possui 4,9% do capital, conserva toda sua participação e se comprometeu a não vendê-la durante pelo menos um ano a partir da entrada da Aston Martin na Bolsa.

Depois de enfrentar dificuldades financeiras no início da década, a Aston Martin voltou a registrar resultados positivos em 2017, o que não acontecia desde 2010.

Fundado em 1913 por dois sócios em Londres, o grupo Aston Martin prestígio ao começar a participar muito rapidamente de competições automobilísticas.

O prestígio da marca aumentou graças aos filmes do agente James Bond, nos quais Sean Connery (Goldfinger, 1964) ou Daniel Craig (Spectre, 2015), por exemplo, dirigiram modelos Aston Martin.

Seus automóveis são fabricados exclusivamente na Inglaterra, em Gaydon, sua sede, e em outras duas unidades.

A empresa pretende abrir uma nova fábrica no País de Gales no primeiro semestre de 2019.

