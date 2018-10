O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Outubro de 2018 11:52 11. Outubro 2018 - 11:52

Os astronautas acenam no momento do embarque

Os astronautas americano, Nick Hague, e russo, Alexei Ovichinin, pousaram ilesos nesta quinta-feira no Cazaquistão, depois que a nave Soyuz apresentou um problema no motor quando seguia para a Estação Espacial Internacional (ISS).

"Estão vivos, aterrissaram", afirmou à imprensa em Baikonur uma fonte da agência espacial Roskosmos.

"As equipes de emergência os encontraram e estão sendo levados para Djezkazgan", completou a fonte, a respeito da cidade mais próxima do cosmódromo de Baikonur e do local onde os dois pousaram nesta quinta-feira.

Uma fonte citada pela agência Ria Novosti afirmou que os astronautas não ficaram feridos".

"No momento da decolagem da nave Soyuz MS-10 aconteceu algo incomum. Os sistemas de emergência foram ativados", informou a Roskosmos em um comunicado.

A nave Soyuz que transportava o astronauta americano e o cosmonauta russo para uma missão de seis meses na estação orbital sofreu um problema dois minutos após a decolagem.

"Problema com os lançadores, dois minutos 45 segundos", anunciou com calma Alexei Ovichinin, comandante a bordo do foguete Soyuz, durante a transmissão ao vivo.

"Aconteceu um problema com o motor poucos segundos depois da separação do primeiro nível da nave", afirmaram os analistas da Nasa.

De acordo com um fotógrafo da AFP, a decolagem aconteceu normalmente, mas "depois da separação do primeiro nível tivemos a impressão de que aconteceu uma espécie de brilho".

"Graças a Deus estão vivos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

