Este conteúdo foi publicado em 15 de Outubro de 2018 18:17 15. Outubro 2018 - 18:17

Israel fez um ataque aéreo nesta segunda-feira (15) na Faixa de Gaza contra uma posição do Hamas, movimento islamita que controla esse território palestino, em resposta aos atos de violência em sua fronteira, declarou o Exército israelense.

Por enquanto, do lado palestino, não foram registrados danos ou vítimas.

Segundo as forças militares israelenses, nesta segunda, dois palestinos danificaram a barreira de segurança ao longo da fronteira, no sul da Faixa de Gaza, com a ajuda de um explosivo.

Como reação, um avião israelense disparou contra uma posição do Hamas no sul do enclave, acrescentou o Exército, que não deu mais detalhes.

No domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ameaçou infligir "golpes muito dolorosos" ao Hamas, após um agravamento dos atos violentos na Faixa de Gaza.

Na sexta-feira, o Estado hebreu já havia suspendido o fornecimento de combustível depois dos confrontos ao longo da barreira que separa a Faixa de Gaza de Israel, que custaram a vida de sete palestinos.

Esses fornecimentos, vitais para a produção de energia elétrica na Faixa de Gaza, estavam destinados a atenuar os meses de tensões e aliviar os problemas desse território palestino submetido a um estrito bloqueio israelense há mais de 10 anos.

