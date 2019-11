Três menores de idade ficaram feridos em um ataque com arma branca em uma das principais ruas comerciais de Haia nesta sexta-feira (29) à noite, informou a polícia.

"As três vítimas do incidente de esfaqueamento em Grote Marktstraat são menores de idade. Estamos em contato com suas famílias", disse a polícia de Haia no Twitter.

O autor do ataque ainda não havia sido encontrado, explicou a polícia. "Ainda estamos procurando o agressor", disse a polícia.

Horas antes, um ataque a faca resultou na morte de duas pessoas e deixou outras feridas na Ponte de Londres, no centro da cidade. Neste caso, o suspeito foi morto.

Veículos de comunicação holandeses mostraram imagens de pessoas reunidas em frente a um cordão de isolamento policial na rua comercial de Haia, onde pouco antes várias pessoas faziam compras por causa das promoções da Black Friday.

Helicópteros da Polícia sobrevoavam o local, e na rua havia várias ambulâncias, explicou um correspondente da AFP.

"Estamos contemplando todas as possibilidades", explicou uma porta-voz policial, citada pela agência ANP.

"Estamos fazendo amplas investigações. Devido a sua complexidade, isso leva seu tempo", acrescentou.

A polícia apontou que procurava um homem "de pele ligeiramente morena", com cabelo encaracolado e de entre 40 e 50 anos, com uma camiseta preta, cachecol e calça esportiva cinza.

Imagens difundidas nas redes sociais mostraram clientes em pânico, fugindo do local, iluminado com luzes de Natal.

O lugar do incidente fica perto da sede do parlamento e também de outras organizações internacionais.

A embaixada americana advertiu seus cidadãos a se afastarem da zona devido a "informes sobre um incidente de segurança".

A Holanda viveu uma série de ataques e a polícia frustrou vários planos de atentado, em sua maioria de origem jihadista.

