Especialistas da polícia japonesa analisam local onde ocorreu ataque com arma branca em Kawasaki, em 28 de maio de 2019.

Uma menina e um adulto morreram nesta terça-feira em um ataque com faca em Kawasaki, Japão, que deixou ainda 17 feridos, incluindo alunos de uma escola primária.

"Um homem e uma menina já não apresentam sinais vitais", disse Yuji Sekizawa, do Corpo de Bombeiros, utilizando uma expressão comum no Japão que significa que as vítimas morreram. O falecimento foi confirmado posteriormente por médicos.

O homem morto, de cerca de 50 anos, ao que parece foi o autor do ataque que se feriu de forma proposital, informou a imprensa local.

Segundo os bombeiros, outras 17 pessoas ficaram feridas no ataque, ocorrido próximo à estação local de trens.

Entre os 17 feridos há "uma mulher de cerca de 40 anos e três crianças, com uns seis anos de idade", que sofreram ferimentos graves, "especialmente na cabeça e no pescoço", revelou Takehito Otsubo, vice-diretor do hospital onde são atendidas.

Todas "serão submetidas a cirurgia e transferidas para uma unidade de tratamento intensivo".

"É um incidente terrível", declarou o porta-voz do governo Yoshihide Suga.

A polícia informou que um homem foi detido, mas a rede de televisão NHK revelou que o suspeito se esfaqueou e está gravemente ferido.

Uma testemunha disse à NHK que viu "um homem com uma faca". "Não foi possível vê-lo claramente, mas aparentemente feriu a ele mesmo com a faca".

A NHK noticiou que duas facas foram encontradas no local.

Imagens de TV mostraram numerosos automóveis da polícia, ambulâncias e carros de bombeiros.

Barracas para o atendimento de emergência foram instaladas no parque próximo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os americanos "estão com o povo do Japão" e manifestou "nossas orações e nossa simpatia às vítimas do ataque".

Os americanos lamentam "pelas vítimas e por seus familiares".

O ataque ocorre no último dia da visita oficial de Trump ao Japão.

Um homem disse à NHK que escutou o barulho das ambulâncias e viu "que havia uma pessoa "caída no chão, sangrando, próximo a uma parada de ônibus".

A mesma testemunha revelou que em "outra parada de ônibus, muito próxima de uma escola primária", viu alunos caídos. "Este é um bairro muito tranquilo, é assustador que isto possa acontecer".

O Japão tem uma das menores taxas de crimes violentos entre os países desenvolvidos e os ataques em massa são extremamente raros.

Os casos conhecidos geralmente são praticados com armas brancas.

Em 2019, um homem foi detido no centro do Japão após matar uma pessoa a facadas e ferir outras duas no conhecido trem bala, incidente que motivou o reforço das medidas de segurança nesta linha de alta velocidade.

Em 2016, um homem armado com um punhal matou 19 pessoas em um centro de apoio psicológico no sul de Tóqui, no que descreveu como uma missão para livrar o mundo de cidadãos com problemas mentais.

Em 2008, um jovem de 28 anos matou sete pessoas e feriu outras dez ao atacar aleatoriamente nas ruas de Tóquio, inicialmente atropelando com um caminhão para posteriormente utilizar uma faca.

