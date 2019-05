Especialistas da polícia japonesa analisam local onde ocorreu ataque com arma branca em Kawasaki, em 28 de maio de 2019.

Um homem matou a facadas nesta terça-feira uma adolescente de 12 anos e um adulto, antes de provocar a própria morte com um ferimento com a arma branca, e depois de deixar várias pessoas feridas na cidade de Kawasaki, a 20 km de Tóquio.

O ataque, um acontecimento raro no Japão, país considerado muito seguro, aconteceu pouco antes das 8H00 locais em uma área da cidade na qual diversas crianças aguardavam a chegada do ônibus escolar.

Kiyoshi Matsuda, subdiretor do Hospital Musashi Kosugi, revelou à imprensa que os mortos são uma estudante de 12 anos e um homem de 39 que não resistiram aos ferimentos provocados pelo ataque.

A imprensa local afirmou que o suposto agressor, um homem de aproximadamente 50 anos, faleceu após se ferir de forma proposital com a faca.

O homem assassinado, ao que parece, é o pai de uma das crianças que estavam no local informou o canal NHK.

De acordo com os serviços de emergência, 16 pessoas foram atendidas pelos ferimentos sofridos no ataque.

Até o momento não há informações sobre o motivo do ataque.

"É um caso verdadeiramente atroz. Sinto uma grande raiva. Expresso meus sinceros pêsames às vítimas e espero que os feridos se recuperem rapidamente", declarou o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

- Gritos e sangue -

Um homem que se identificou como Matsumoto, de 25 anos, afirmou à AFP que ouviu gritos pouco depois de acordar e correu para a rua.

"É difícil descrever o que aconteceu, como senti os gritos. Não eram crianças se divertindo, era um som que não era normal", disse.

"Vi um homem jogado no chão. Também vi uma menina no chão. Havia cinco ou seis meninas, talvez tenham sido elas que gritaram. Havia sangue em todas elas", completou.

O ataque aconteceu no momento em que os ônibus estavam lotados de pessoas que seguiam para o trabalho e de estudantes a caminho das escolas.

A polícia isolou o local do ataque e fechou o tráfego. Ambulâncias e caminhões dos bombeiros também foram enviados à região.

"Entre os feridos há uma mulher de cerca de 40 anos e três crianças, com uns seis anos de idade, que sofreram ferimentos graves, especialmente na cabeça e no pescoço", revelou Takehito Otsubo, vice-diretor do hospital onde são atendidas.

Todas "serão submetidas a cirurgia e transferidas para uma unidade de tratamento intensivo", completou.

- Mensagem de Trump -

O ataque aconteceu no último dia da visita oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que expressou solidariedade.

"Os americanos estão com o povo do Japão", disse, antes de manifesta "nossas orações e nossa simpatia às vítimas do ataque".

A NHK noticiou que a polícia encontrou duas facas no local do ataque.

As primeiras informações citaram um ataque em um parque, mas as testemunhas afirmaram que aconteceu ao lado de um ponto de ônibus usado por estudantes de um colégio do ensino básico.

Um homem disse à NHK que escutou o barulho das ambulâncias e viu "que havia uma pessoa "caída no chão, sangrando, próximo a uma parada de ônibus".

A mesma testemunha revelou que em "outra parada de ônibus, muito próxima de uma escola primária", viu alunos caídos. "Este é um bairro muito tranquilo, é assustador que isto possa acontecer".

Outro homem afirmou que "aparentemente um homem subiu no ônibus da escola que minha filha utiliza e esfaqueou várias pessoas".

As primeiras imagens exibidas pelos canais de televisão mostraram as ambulâncias e os médicos em tendas improvisadas para atender os feridos.

O Japão tem uma das menores taxas de crimes violentos entre os países desenvolvidos e os ataques em massa são extremamente raros.

Os casos conhecidos geralmente são praticados com armas brancas.

Em 2019, um homem foi detido no centro do Japão após matar uma pessoa a facadas e ferir outras duas no conhecido trem bala, incidente que motivou o reforço das medidas de segurança nesta linha de alta velocidade.

Em 2016, um homem armado com um punhal matou 19 pessoas em um centro de apoio psicológico no sul de Tóqui, no que descreveu como uma missão para livrar o mundo de cidadãos com problemas mentais.

Em 2008, um jovem de 28 anos matou sete pessoas e feriu outras dez ao atacar aleatoriamente nas ruas de Tóquio, inicialmente atropelando com um caminhão para posteriormente utilizar uma faca.

