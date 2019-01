Ataque com morteiro deixa três feridos em base da ONU na Somália

Três pessoas ficaram feridas em um ataque com obuses de morteiro contra a principal base da ONU em Mogadíscio, capital da Somália - anunciou a ONU na terça-feira (1º).

"Sete obuses caíram esta tarde no interior do complexo [da base], ferindo dois membros do pessoal da ONU e um trabalhador independente", disse a ONU em um comunicado, acrescentando que nenhum deles corre risco de vida.

O grupo islamista Al-Shabab, afiliado à Al-Qaeda, assumiu a autoria do ataque.

Al-Shabab trava uma luta armada para tentar derrubar o governo somali, apoiado pela comunidade internacional.

Ataques como este costumavam acontecer quase diariamente, mas sua frequência diminuiu desde que os islamistas abandonaram em 2011 as posições que tinham em Mogadíscio.

Al-Shabab continua controlando zonas no campo e lança ataques contra alvos do governo, militares e civis tanto em Mogadíscio quanto em outras cidades somalis.

