O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Julho de 2018 12:09 31. Julho 2018 - 12:09

Ao menos 11 pessoas morreram nesta terça-feira e 31 ficaram feridas, em sua maioria mulheres e crianças, na explosão de uma mina durante a passagem de um ônibus por uma estrada da região oeste do Afeganistão.

"Uma mina colocada pelos talibãs para atacar as forças de segurança explodiu na passagem de um ônibus de passageiros", afirmou o porta-voz da polícia da província de Farah, Muhibullah Muhib.

O porta-voz do governo provincial, Naser Mehri, anunciou o balanço atualizado de 11 mortos e 31 feridos. As primeiras informações citaram oito vítimas fatais e 40 feridos.

"O ônibus seguia de Herat para Cabul quando passou sobre uma mina colocada na estrada no distrito de Bal Baluk, em Farah", às 4h30 locais, disse o porta-voz.

Muitos feridos foram atingidos na cabeça e outros sofreram fraturas. Vários deles foram levados para um hospital de Herat e clínicas de Farah"

De acordo com as primeiras informações, os passageiros do ônibus eram em sua maioria xiitas, da minoria hazara, alvo frequente de ataques dos extremistas sunitas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português