Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 8:10 10. Setembro 2018 - 08:10

Sede da Companhia Nacional do Petróleo (NOC) em Trípoli, em 16 de julho de 2018

Homens armados atacaram nesta segunda-feira a sede da Companhia Nacional do Petróleo (NOC) em Trípoli, capital da Líbia.

O edifício, no centro da cidade, sofreu um incêndio e foi isolado pelas forças de segurança.

As autoridades não divulgaram informações sobre eventuais vítimas.

"As forças de segurança estão procurando homens armados dentro do edifício. Mas a nossa prioridade é retirar os civis presos dentro do prédio", afirmou à AFP Ahmed Ben Salem, porta-voz da força Al-Redaa, grupo armado que atua como polícia em Trípoli.

"A situação está sob controle", completou, antes de indicar que os criminosos não foram identificados.

Uma fonte da NOC afirmou que homens encapuzados atacaram a sede da empresa após um tiroteio com os seguranças.

"Pulei pela janela com outros colegas. Depois ouvimos ma explosão", disse a fonte, que pediu anonimato.

O ataque, que não foi reivindicado até o momento, acontece quatro meses após um atentado contra a Alta Comissão Eleitoral, atribuído ao grupo Estado Islâmico (EI) e que deixou 14 mortos.

