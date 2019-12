Duas pessoas morreram e uma terceira se encontra em estado crítico, após um ataque com arma de fogo neste domingo (29) em uma igreja em Fort Worth, Texas, informaram autoridades locais, destacando que o atacante está entre os mortos.

"Por volta das 09H57 locais (13H57 de Brasília), a polícia e os bombeiros de White Settlement foram advertidos sobre disparos na igreja West Freeway Church of Christ", disse à AFP Mike Drivdahl, porta-voz do corpo de bombeiros de Forth Worth.

"Ao chegar ao local, confirmaram que houve disparos", acrescentou.

Três pessoas, entre as quais estava o atacante, foram hospitalizados em caráter de urgência. "As três se encontravam em estado crítico quando foram levadas", disse Drivdahl.

A porta-voz do serviço de ambulâncias que se dirigiu ao local do ataque, Macara Trusty, disse à AFP que "duas pessoas morreram", uma delas o atacante, e uma terceira se encontra "em estado crítico".

Ken Paxton, procurador-geral do Texas, disse que a notícia lhe causou "choque e tristeza".

No sábado, em um bairro residencial de Houston, uma das principais cidades do estado do Texas, ao menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas após levar tiros durante as filmagens de um vídeo musical em que participavam homens jovens na casa dos 20 anos de ascendência hispânica.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram