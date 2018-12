Ataque do Boko Haram faz 13 mortos na Nigéria

Pelo menos 13 soldados e um policial foram mortos em uma emboscada do grupo extremista islâmico Boko Haram na segunda-feira no nordeste do país, informou o Exército nigeriano nesta quarta-feira.

Um comboio militar que saiu de Maiduguri, capital do estado de Borno, em direção a Damaturu, no estado de Yobe, foi atacado por volta das 18h30 (15h30 de Brasília) na segunda-feira e os soldados "entraram em confronto com os terroristas do Boko Haram", acrescentou o Exército.

"Infelizmente, 13 dos nossos homens e um policial (...) morreram tentando escapar da emboscada", aponta o comunicado do porta-voz do Exército para a região nordeste, o coronel Onyema Nwachukwu.

Outras fontes falaram de um saldo de 18 mortos.

Fontes próximas ao grupo Estado Islâmico na África Ocidental (iSwap), uma facção do Boko Haram, afirmaram que não se tratou de uma emboscada, mas de um ataque a uma base militar, localizada perto da aldeia de Kukareta.

O conflito entre o Exército e o grupo jihadista matou mais de 27 mil pessoas desde 2009.

