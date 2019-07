Vista de fumaça no local do ataque, em Cabul

Pelo menos seis pessoas morreram e cerca de 50 crianças ficaram feridas na explosão de um carro-bomba nesta segunda-feira no centro de Cabul, seguida de um ataque de homens armados a um prédio, uma ação reivindicada pelo Talibã.

Entre os seis mortos estavam quatro civis - incluindo uma criança - e dois membros das forças especiais, e 84 civis feridos também foram registrados, de acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

Wahidullah Mayar, porta-voz do Ministério da Saúde, falou, por sua vez, de 116 feridos, incluindo cinquenta crianças.

As crianças, que estavam em cinco escolas atingidas pela explosão, foram feridas por estilhaços de vidro, anunciou o ministério da Educação. Elas não correm risco de morte.

A explosão, que ocorreu no bairro de Puli Mahmood Khan, tinha como alvo "um centro de logística e engenharia do ministério da Defesa", afirmou o porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid, em um comunicado, acrescentando que "um grande número de assaltantes" entraram no prédio.

Esse novo ataque ocorreu pouco depois que os Estados Unidos e o Talibã retomaram em Doha as negociações para encontrar uma saída para o conflito no Afeganistão.

"Os combatentes estão perto da torre Gulbahar [que abriga um shopping e apartamentos]. A área está isolada", disse à AFP um porta-voz da polícia, Firdaws Faramarz.

"Até agora dez pessoas foram resgatadas e levadas para um lugar seguro" e um agressor foi morto, disse Nasrat Rahimi, porta-voz do ministério do Interior.

O ataque começou com a explosão de um carro-bomba, segundo Rahimi. "Então, vários atacantes atacaram um prédio", disse ele.

Zaher Usman, funcionário do governo, estava em seu escritório, a cerca de 150 metros do local da explosão, e ficou levemente ferido.

"Quando abri os olhos, o escritório estava cheio de fumaça e poeira, tudo foi destruído", disse ele à AFP.

No bairro atacado estão localizadas as federações afegãs de futebol e críquete, bem como edifícios militares.

"Uma grande explosão ocorreu perto do pórtico da federação", disse à AFP um porta-voz da federação de futebol, Shams Amini.

"Alguns de nossos colegas estão lá dentro, ouvimos sobre feridos, não sabemos se os atacantes entraram no prédio", acrescentou.

A explosão ocorreu perto dos escritórios da rede de TV Shamshad, que parou brevemente sua transmissão antes de exibir as imagens de suas instalações que foram bastante danificadas.

Os Estados Unidos e o Talibã retomaram no sábado as negociações em Doha para encontrar uma saída para o conflito no Afeganistão, de acordo com uma fonte talibã.

A retomada das discussões na capital do Catar coincidiu com um ataque lançado pelo Talibã que custou a vida de pelo menos 25 membros das milícias pró-governo no Afeganistão.

As negociações começaram em setembro de 2018 e giram em torno de quatro pontos principais: a retirada das tropas americanas, a garantia de que o Afeganistão não abrigará grupos terroristas, um diálogo interno e um cessar-fogo permanente.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que visitou Cabul na semana passada, disse esperar que um acordo seja alcançado com os talibãs "antes de 1º de setembro".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram