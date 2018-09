O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A procuradoria da Cidade do México confirmou nesta segunda-feira a morte de um homem que havia sido ferido no ataque perpetrado na noite de sexta-feira na popular praça Garibaldi da capital.

Com ele, o balanço de mortos chega a seis pessoas.

Um "homem de 32 anos faleceu em um dos hospitais onde havia dado entrada, junto com oito pessoas no dia dos acontecimentos", informou um comunicado da procuradoria.

Na sexta-feira, três homens morreram no local do ataque e duas mulheres no hospital para onde foram transferidos os feridos.

Mais sete pessoas ficaram feridas, entre elas um estrangeiro que se presume que seja salvadorenho, embora a procuradoria não tenha informado sobre sua origem.

O ataque aconteceu pouco antes das 22H00 de sexta-feira (03H00 GMT de sábado) por indivíduos vestidos de mariachi, que fugiram à bordo de três motocicletas na emblemática praça, onde multidões se reúnem para ouvir música tradicional mexicana.

