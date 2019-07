Vista de fumaça no local do ataque, em Cabul

Ao menos 65 pessoas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba nesta segunda-feira no centro de Cabul, seguida de um ataque de homens armados contra um complexo de edifícios.

"O número de feridos chegou a 65, incluindo nove crianças", afirmou no Twitter Wahidulah Mayar, porta-voz do ministério da Saúde.

A explosão, que aconteceu em um horário de intenso movimento no bairro de Puli Mahmood Khan, não foi reivindicada até o momento. As autoridades ainda não conseguiram determinar qual era o alvo do ataque.

O novo atentado acontece no momento em que representantes do governo dos Estados Unidos e os talibãs retomam as negociações, em Doha, para encontrar uma solução ao conflito no Afeganistão.

"Os criminosos estão perto da Torre Gulbahar (que abriga um centro comercial e apartamentos). A área está isolada", afirmou à AFP o porta-voz da polícia, Firdaws Faramarz.

"Há casas na área do atentado, várias pessoas foram retiradas pelas forças de segurança", completou.

Após o ataque com carro-bomba, vários criminosos entraram em um edifício, confirmou o porta-voz do ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

O bairro do ataque também abriga as sedes das federações afegãs de futebol e de críquete, além de edifícios militares.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram