Este conteúdo foi publicado em 23 de Julho de 2018 10:49 23. Julho 2018 - 10:49

Crianças reunidas no local de um atentado cometido em 17 de julho de 2017, em Maiduguri, no nordeste da Nigéria

Oito pessoas morreram em um atentado suicida, nesta segunda-feira de manhã, contra uma mesquita no nordeste da Nigéria - informaram fontes locais.

A explosão aconteceu no bairro de Mainari, em Konduga, no estado do Borno, relatou Ibrahim Liman, membro da milícia civil que colabora com as forças da ordem na luta contra os militantes extremistas do Boko Haram, muito ativos nessa região.

"O homem entrou na mesquita às 5h15 locais (1h15 em Brasília), durante a oração, e se detonou. Ele matou oito pessoas e deixou cinco feridos", disse Liman à AFP.

"Sete vítimas morreram na hora. Uma faleceu quando era transferida para o hospital de Maiduguri", capital do Borno e reduto histórico do Boko Haram, completou.

Umar Goni, morador de Konduga, contou à AFP que ia para a mesquita no momento da deflagração e que participou dos socorros.

"Tiramos sete corpos dos escombros, e um ferido morreu a caminho do hospital", confirmou.

Segundo testemunhas, o suicida tinha por volta de 20 anos.

Atentados suicidas contra civis são, em geral, a marca da facção histórica do Boko Haram dirigida par Abubakar Shekau, de acordo com as autoridades nigerianas.

