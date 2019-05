Insurgentes talibãs atacaram vários postos de controle para a proteção de um antigo minarete localizado no oeste do Afeganistão, matando 18 pessoas e impedindo o acesso a este local histórico, Patrimônio da Humanidade - disseram autoridades afegãs nesta quarta-feira (29).

Os ataques, que começaram na segunda-feira, ocorreram menos de uma semana depois que grandes operações foram realizadas para proteger o minarete de enchentes causadas pelas fortes chuvas e transbordamentos de rios próximos em uma área remota da província de Ghor.

"Os talibãs tomaram alguns postos de controle em torno do minarete e tivemos que nos retirar, porque, se mais combates tivessem ocorrido, teriam danificado o minarete", disse o vice-chefe de polícia de Ghor, Sayed Zia Hussaini, à AFP.

Já o porta-voz do governador da província, Abdul Hai Jatebi, disse que 15 membros das milícias pró-governo e três policiais foram mortos nos confrontos.

Os talibãs cortaram as comunicações e o acesso ao local.

Datado do século XII, o minarete de 65 metros de altura foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2002, o primeiro local com esse status no Afeganistão.

Na segunda-feira, foi relatado que ele estava "fora de perigo" após a intervenção por alguns dias de 300 pessoas, que desviaram as águas barrentas que ameaçavam suas fundações.

