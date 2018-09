O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 11:32 09. Setembro 2018 - 11:32

Um homem em uma moto detonou a carga explosiva que levava consigo, neste domingo (9), em Cabul, perto de um comboio que comemorava o aniversário da morte de um líder rebelde, deixando pelo menos dois feridos.

O ataque foi lançado no centro da capital afegã e deixou dois feridos, indicaram o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, e o porta-voz da Polícia, Hashmat Stanikzai.

Já o porta-voz do Ministério da Saúde, Waheed Majroh, relatou um morto e dois feridos.

Antes disso, as forças de segurança haviam anunciado que mataram um homem que pretendia cometer um atentado suicida próximo aos partidários do comandante Amah Shah Massud.

Comboios de homens armados, celebrando o aniversário da morte, em 2001, do comandante Massud, aterrorizavam Cabul desde cedo, com tiros para o alto.

Carismático comandante da etnia tayika, Massud é conhecido por ter liderado a resistência ao ocupante soviético e, depois, contra os talibãs durante seus cinco anos no poder, entre 1996 e 2001.

O comandante foi assassinado dois dias antes dos atentados do 11 de Setembro nos Estados Unidos, reivindicados pela Al-Qaeda, que levaram os Estados Unidos a liderarem a invasão do Afeganistão para derrubar os talibãs.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português