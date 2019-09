Vista do edifício oficial alvo de um ataque em Jalalabad

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira depois que um homem-bomba detonou sua carga explosiva em um prédio oficial da cidade afegã de Jalalabad (leste), informou um porta-voz do governador da província de Nangarhar, Ataullah Jogyani.

"Esta tarde, um homem-bomba atacou dentro de um centro de documentação eletrônica. As forças de segurança estão na área para ajudar os funcionários", disse um porta-voz do governo na província.

Vários criminosos entraram no edifício e as forças de segurança tentaram retomar o controle, explicou um porta-voz de governo da província, Ataulá Jogyani.

Testemunhas afirmaram que ouviram tiros no local pouco depois da explosão. O ataque, que aconteceu um dia depois de dois atentados em Cabul e na província de Parwan, não foi reivindicado até o momento.

"Cerca de 200 pessoas", entre elas 80 trabalhadores, estavam dentro do edifício no momento do ataque, disse Haji Qudrat, um funcionário que ficou ferido na perna.

"Após a explosão, ouvimos disparos de armas de pequeno calibre nos corredores, e um homem entrou em nosso escritório com uma pistola e começou a disparar", relatou.

"Pulei pela janela, mas alguns de nossos amigos foram assassinados ou ficaram feridos", declarou à AFP.

Os atentados de terça-feira foram reivindicados pelos talibãs, que prometeram fazer o possível para impedir as eleições presidenciais previstas para 28 de setembro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram