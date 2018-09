O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Soldados feridos em um atentado em Ahvaz, no sudoeste do Irã, em 22 de setembro de 2018

O atentado que deixou 24 mortos no sábado em Ahvaz, no sudoeste do Irã, foi cometido por um comando ligado a separatistas jihadistas "apoiados por países árabes" - afirma o Ministério iraniano da Inteligência.

"Identificou-se cinco membros de um comando terrorista afiliado a grupos separatistas takfiris apoiados por países árabes reacionários", lê-se em um comunicado publicado no site do Ministério.

As autoridades iranianas usam o termo "takfiri" para designar extremistas sunitas. Deriva da palavra árabe "takfir" (anátema), acusação usada pelos extremistas para justificar a violência contra aqueles que consideram impuros.

"Encontrou-se o esconderijo dos terroristas, e 22 pessoas envolvidas [no atentado] foram detidas", acrescenta o comunicado, que informa sobre a descoberta e a apreensão de "explosivos, material militar e equipamentos de comunicação".

"Os que ordenaram e os apoios estrangeiros deste ato terrorista também foram identificados, se dará mais informação sobre eles em seu devido tempo", completa o Ministério.

No sábado, um comando abriu fogo contra uma parada militar em Ahvaz, capital da província do Juzestão, atingindo a multidão que estava presente.

Imediatamente depois do atentado, as autoridades iranianas acusaram o movimento separatista árabe ativo nessa província.

O atentado foi reivindicado por dois grupos: o extremista Estado Islâmico (EI) e um separatista árabe, a Resistência Nacional de Ahvaz.

