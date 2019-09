Pessoas passam diante de um cartel eleitoral do presidente Ashraf Ghani (centro), em Cabul

Quatro pessoas, incluindo um jornalista e uma criança, morreram na explosão de uma bomba em um comitê de campanha do presidente Ashraf Ghani em Kandahar, no sul do Afeganistão, informaram fontes oficiais nesta quarta-feira.

Abdul Hamid Hotaki, que trabalhava na rádio local Hewad, estava voltando para casa na noite de terça-feira quando foi atingido pela explosão, que o feriu gravemente junto com outros 7 civis, informou o porta-voz do governador, Baheer Ahmadi.

Entre as outras três vítimas está uma criança, disse o Ministério do Interior, acusando o Talibã de ser responsável pelo ataque.

O grupo advertiu que fará todo o possível para impedir a realização de eleições presidenciais em 28 de setembro, que, segundo eles, são ilegítimas.

Na semana passada, um ataque suicida contra uma manifestação no norte de Cabul, reivindicada pelo Talibã, deixou 26 pessoas mortas.

Na quarta-feira, outra explosão contra um comitê de campanha de Ghani em Lashkar Gah, província de Helmand (sul), causou três feridos, segundo o porta-voz do chefe de polícia.

O Afeganistão é considerado o país mais perigoso para jornalistas, que correm um grande risco de cobrir o conflito e às vezes são diretamente alvo de ataques.

Pelo menos 15 jornalistas e outros trabalhadores da imprensa foram mortos em 2018, o pior ano para essa profissão no país, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras.

Shah Marai, fotógrafo-chefe da AFP no Afeganistão, foi morto junto com 24 outras pessoas, das quais oito eram jornalistas, em um ataque suicida em Cabul em abril de 2018.

