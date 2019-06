Pedestres no local da explosão que teve como alvo a polícia, na principal avenida da capital tunisiana

Um policial morreu e oito pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira em dois atentados simultâneos contra as forças de segurança na Tunísia, informou o Ministério do Interior.

O primeiro ataque foi executado por um homem-bomba contra uma viatura da polícia na avenida Bourguiba, a principal de Túnis: três civis e dois agentes ficaram feridos.

Um dos policiais, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Um segundo atentado, cometido nas proximidades de um quartel da Guarda Nacional, deixou quatro feridos.

A polícia isolou a área do primeiro ataque, na avenida Bourguiba, perto do ministério do Interior.

Várias lojas e prédios públicos fecharam as portas após o ataque.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram