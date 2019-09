O ativista de Hong Kong Joshua Wong pediu nesta sexta-feira (13) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluir a "cláusula de direitos humanos" em qualquer acordo comercial com a China e solicitou o respaldo de Washington para o movimento democrático de sua cidade.

O jovem de 22 anos pediu aos políticos dos EUA que aprovem uma lei expressando apoio à sua campanha pela democracia, durante um discurso em Nova York, poucas horas depois de chegar aos Estados Unidos.

"É importante adicionar uma cláusula de direitos humanos nas negociações comerciais e colocar os protestos de Hong Kong na agenda das negociações comerciais", disse Wong à AFP.

As duas maiores economias do mundo estiveram envolvidas em uma dura guerra comercial no ano passado, que resultou em tarifas sobre bilhões de dólares em intercâmbios comerciais.

Novas negociações comerciais entre Pequim e Washington estão agendadas para outubro.

Wong disse que é crucial que Hong Kong seja um fator nas negociações, dizendo que enfrenta a ameaça de leis de emergência "semelhantes às leis marciais" e teme que a China envie tropas para a região semiautônoma.

"Se a China não pretende salvaguardar a liberdade econômica e a abertura comercial de Hong Kong, isso também afetará e danificará a economia mundial", afirmou.

Wong chegou aos Estados Unidos depois de visitar a Alemanha, enquanto procurava apoio mundial para os crescentes protestos de Hong Kong em favor da democracia que paralisaram partes do centro financeiro da Ásia nos últimos meses.

