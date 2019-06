O ativista pró-democracia Joshua Wong fala com a imprensa após sua libertação em Hong Kong em 17 de junho de 2019

O ativista pró-democracia Joshua Wong, símbolo da "Revolução dos Guarda-Chuvas", anunciou nesta segunda-feira, assim que saiu da prisão, que pretende unir-se à mobilização em Hong Kong para manter a pressão contra o Executivo, enquanto Pequim reiterou seu apoio "firme" ao governo local.

Quase dois milhões de manifestantes vestidos de preto saíram às ruas no domingo, segundo os organizadores, para pedir a renúncia da chefe do Executivo, Carrie Lam, e a retirada do projeto de lei, atualmente suspenso, que autoriza extradições para a China continental.

A ex-colônia britânica foi cenário nos últimos dois domingos de manifestações gigantescas, com recordes de comparecimento, além de um protesto não autorizado na quarta-feira passada que terminou com o maior ato de repressão policial desde que o território semiautônomo foi devolvido a Pequim em 1997.

Em 2014, Joshua Wong, que na época tinha 17 anos, se tornou um dos líderes da "Revolução dos Guarda-Chuvas", que bloqueou o centro financeiro da cidade durante semanas para exigir o sufrágio universal.

Depois de sair da prisão nesta segunda-feira, onde estava detido desde maio por atos vinculados à revolta de 2014, o ativista se uniu às críticas contra a chefe do Executivo pró-Pequim.

- Lam "não está qualificada" -

"Lam não está mais qualificada para ser a dirigente de Hong Kong", declarou ao sair da prisão, antes de afirmar que ela "deve assumir sua responsabilidade e renunciar".

Ao mesmo tempo, a China reiterou nesta segunda-feira que apoia "firmemente" a chefe de Governo de Hong Kong.

"O governo central seguirá apoiando firmemente a chefa do Executivo da Região Administrativa Especial" (Hong Kong), declarou o porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Lu Kang.

A indignação provocada pela violenta repressão do protesto de quarta-feira obrigou Lam a pedir desculpas, reconhecendo que "deficiências no trabalho do governo levaram a muitos conflitos e disputas na sociedade de Hong Kong e decepcionaram e provocaram angústia em muitos cidadãos".

- "Diabólica lei" -

Joshua Wong anunciou que pretende aderir ao movimento para conseguir a anulação do polêmico projeto de lei.

"Agora que saí da prisão, vou unir-me aos habitantes de Hong Kong para fazer oposição a esta diabólica lei de extradição para a China", disse

Segundo os críticos, o projeto de lei colocaria a população da ex-colônia britânica à mercê do sistema judiciário da China continental, opaco e controlado pelo Partido Comunista. A comunidade empresarial teme ainda a possibilidade de a reforma prejudicar a imagem internacional e sua atratividade do centro financeiro.

Na manifestação de domingo "tivemos quase dois milhões de pessoas", afirmou Jimmy Sham, representante da Frente Civil dos Direitos Humanos (CHRF). O número representa quase o dobro da participação anunciada no protesto do dia 9 de junho, em uma cidade de 7,3 milhões de habitantes.

A polícia divulgou uma estimativa de 338.000 pessoas no momento de maior fluxo.

Na manhã de segunda-feira, centenas de manifestantes bloqueavam uma avenida próxima ao Conselho Legislativo (LegCo), o "Parlamento" local.

Depois de algumas horas, os manifestantes deixaram a avenida e seguiram para um parque próximo ao LegCo.

"Temos que permanecer aqui até que Carrie Lam mude de opinião", afirmou Candy, 32 anos, que se recusou a revelar seu nome completo.

Alguns, no entanto, questionam o efeito real de uma possível renúncia do governo, controlado por Pequim.

"O governo chinês enviará outra Carrie Lam e não mudará nada", lamenta Kok, um estudante de 21 anos.

