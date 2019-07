(Arquivo) Ativistas do Greenpeace que bloqueavam uma embarcação do Brasil carregada com soja em um porto francês para protestar contra as mudanças climáticas foram expulsos nesta segunda-feira

Ativistas do Greenpeace que bloqueavam uma embarcação do Brasil carregada com soja em um porto francês para protestar contra as mudanças climáticas foram expulsos nesta segunda-feira, segundo diversas fontes.

Pelo menos cinco ativistas foram desalojados por funcionários do porto.

Ativistas do Greenpeace bloqueavam desde sexta-feira a descarga no porto de Sète (sudeste) deste navio para denunciar "a falta de comprometimento do governo francês com as causas do aquecimento global".

Por trás da soja "se encontram o desmatamento e as emissões em massa de gases de efeito estufa que estão aquecendo nosso planeta", disse a ONG.

O cargueiro transportava 50.000 toneladas de farelo de soja, metade destinado à França e a outra metade à Eslovênia, para alimentar animais da União Europeia, segundo o Greenpeace.

A soja começou a ser descarregada nesta segunda-feira, mas vários ativistas ainda estavam acorrentados a guindastes, informou à AFP Marc Antoine, diretor do porto de Sète.

