"Star Wars: Jedi Temple Challenge" estreia em 2020 no Disney+

Os fãs de Star Wars terão a oportunidade de integrar a ordem Jedi se... conseguirem suportar a princípio o nada querido Jar Jar Binks.

O ator Ahmed Best, que interpretou o alienígena escolhido como o personagem mais odiado da franquia, será o apresentador de "Star Wars: Jedi Temple Challenge" (algo como, "Star Wars: Desafio do Templo Jedi").

O game show vai entrar na programação do serviço por streaming Disney +, lançado no mês passado nos Estados Unidos, tendo como um de seus principais produtos a série derivada de Star Wars, "The Mandalorian".

Os jovens competidores enfrentarão desafios em três lugares: um planeta arborizado, a bordo de um cruzador estelar e dentro de um templo Jedi, informou a Disney nesta terça-feira (3).

A competição testará "os princípios básicos da Força, o conhecimento e a coragem dos Jedi" e contará com elementos icônicos da franquia cinematográfica, como sabres de luz, hiperespaço e o lado sombrio da Força.

E um detalhe importante: o músico e ex-membro do programa "Stomp" deixará o traje de Jar Jar Binks no armário e optará pelo de um mestre Jedi que, além de apresentador do programa, servirá como mentor para os competidores.

Mary Holland (atriz da série "Veep") também participará do programa como uma "droide humanoide".

O executivo da Disney+, Dan Silver, informou que este show vai estrear em 2020 tem "um formato totalmente novo para a franquia".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram