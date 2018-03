O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

16 de Março de 2018

A estrela do cinema indiano Irrfan Khan, conhecido por seus papéis em 'As Aventuras de Pi' e 'Quem Quer Ser um Milionário?', revelou nesta sexta-feira que foi diagnosticado com um tumor neuroendócrino.

Segundo os estudos, 35 de cada 100.000 pessoas sofrem desta doença, que afeta o sistema hormonal.

"Descobrir que fui diagnosticado com um tumor neuroendócrino foi difícil, mas o amor e a força dos que me rodeiam e do que encontrei em mim me levaram à esperança", disse Khan no Twitter em uma mensagem para responder aos rumores que circulavam sobre sua saúde.

"Aos que esperavam minhas palavras, espero voltar com mais histórias para contar", disse, assegurando que terá que sair da Índia para tratar sua doença.

O ator, de 51 anos, que também trabalhou com Tom Hanks em "Inferno" (2016), é uma das estrelas de Bollywood mais conhecidas do mundo.

