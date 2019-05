A atriz americana Elle Fanning, membro do júri do Festival de Cannes, disse ter desmaiado em um jantar de gala esta semana devido ao vestido apertado que estava usando.

Fanning, que cumpre um programa intenso de exibições e festas em La Croisette por ser membro do júri da mostra, escreveu no Instagram: "Ops, desmaiei esta noite com meu vestido de festa da Prada de 1950, mas está tudo bem".

Publicou uma selfie com o polegar para cima, acrescentando a hashtag #dresstootight (vestido apertado demais) e #timeofthemonth (naqueles dias).

O ator britânico Colin Firth, presente no mesmo jantar, correu para ajudar Fanning, segundo a revista Variety.

Fanning, de 21 anos, é o membro mais jovem do júri, presidido pelo cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

Os nove membros que formam o júri decidirão no sábado qual dos 21 filmes na competição, entre eles "Era uma vez em Hollywood" de Quentin Tarantino, "A Hidden Life" de Terrence Malick e "Dor e glória", de Pedro Almódovar, levará a Palma de Ouro.

