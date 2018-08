O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A atriz italiana Asia Argento negou ter tido relações sexuais com o ator Jimmy Bennett quando ele era menor de idade, anunciou em um comunicado divulgado nesta terça-feira à imprensa e confirmado por seu agente à AFP.

"Desminto e rechaço o conteúdo do artigo publicado no New York Times que circula em vários meios internacionais (...) Jamais mantive relações sexuais com Bennett", declarou a atriz, de 42 anos, que reconheceu ter dado dinheiro ao jovem, mas não por uma relação sexual.

