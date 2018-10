O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Outubro de 2018 22:53 19. Outubro 2018 - 22:53

A atriz e produtora americana Jane Fonda, recebe o Lumière 2018 durante a 10ª edição do Festival Lumière em Lyon, na França, em 19 de outubro de 2018

A atriz e produtora americana Jane Fonda, uma "rebelde pura" tanto na vida quanto nas telas, recebeu nesta sexta-feira (19) o prêmio Lumière 2018, durante a 10ª edição do Festival Lumière de Lyon, no centro da França.

"As duas coisas mais formidáveis ​​são a luz e o amor", declarou em perfeito francês a premiada, que afirmou estar "muito emocionada".

Jane Fonda, de 80 anos, é a segunda mulher a receber este prêmio, que reconhece uma personalidade da sétima arte, depois de Catherine Deneuve em 2016.

Grande parte desta edição do Festival Lumière, que começou no sábado, é dedicada à filmografia de Jane Fonda, com produções como "Jaula Amorosa", de René Clément (1964), "Stanley & Iris", de Martin Ritt (1990), e "Barbarella", de Roger Vadim (1968).

Jane Fonda "faz parte das grandes mulheres independentes de Hollywood. Uma rebelde pura", disse em uma entrevista com a AFP o diretor do Festival Lumière, Thierry Frémaux.

"Não é a única artista que se comprometeu nos 1960, mas nos lembramos dela como uma das que fez isso em um período que não era fácil", acrescentou.

A atriz vencedora do Oscar já havia participado nesta sexta de uma "masterclass" em um teatro na cidade francesa, durante a qual recordou esta parte de sua vida, garantindo que "se tornou uma atriz melhor graças ao ativismo".

"Quando se é ignorante, podem nos perdoar. Mas uma vez que sabemos das coisas, não podemos virar as costas", disse a atriz.

