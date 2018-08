O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

10. Agosto 2018 - 02:02

A morte de Margot Kidder, a atriz que ficou famosa nos anos 1970 ao interpretar Lois Lane nos filmes de "Superman", foi qualificada como suicídio, informou o Instituto Médico Legal de Montana.

Quando Kidder morreu, em maio, aos 69 anos, nem seu agente, nem a funerária que se encarregou dos arranjos explicaram a causa da morte, mas o IML do condado de Montana confirmou que a atriz se suicidou.

"A família da sra. Kidder conclama aqueles que padecem de doenças mentais, dependências e/ou pensamentos suicidas a buscar orientação e um tratamento apropriado", acrescentou em um comunicado.

Sua morte ocorreu um mês antes dos falecimentos da estilista Kate Spade e do chef Anthony Bourdain, que tiraram a própria vida, colocando em destaque um aumento vertiginoso global dos suicídios e a importância de enfrentar o tema.

Kidder foi protagonista da trilogia de Superman, lançada entre 1978 e 1983, como a celebrada repórter Lois Lane, que também era a paixão de Clark Kent, interpretado por Christopher Reeve, que morreu em 2004.

Também fez uma participação especial no filme de 1987 sobre o super-herói da DC Comic, intitulado "Superman IV: Em Busca da Paz".

Margaret Ruth Kidder nasceu em 17 de outubro de 1948 nos territórios do nordeste do Canadá. Sua carreira alcançou o topo enquanto trabalhava como astros do cinema como Robert Redford e Richard Pryor.

Kidder continuou atuando nos últimos anos, mas sua popularidade diminuiu depois de sofrer um colapso mental muito noticiado em 1996.

Diagnosticada com transtorno bipolar, a atriz se tornou uma ativista de temas relacionados à saúde mental e defensora de causas da esquerda. Ela se tornou cidadã americana em 2005.

