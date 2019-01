Atropelamento intencional deixa 9 feridos no Ano Novo em Tóquio

Policial observa cena do crime onde um homem atropelou a multidão na véspera de Ano Novo na rua Takeshita, no distrito de moda de Harajuku

Nove pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, quando um homem deliberadamente jogou seu veículo contra uma multidão que celebrava o Ano Novo em uma movimentada rua de Tóquio.

Com a nítida "intenção de assassinar pessoas", Kazuhiro Kusakabe, de 21 anos, dirigiu um pequeno veículo até a rua Takeshita, no distrito de Harajuku, em Tóquio, 10 minutos depois da meia-noite, informou um porta-voz da polícia à AFP.

De acordo com a televisão NHK, Kusakabe disse à polícia que estava agindo "em retaliação à pena de morte", sem dar mais detalhes.

As imagens da NHK mostraram um carro pequeno com a parte dianteira esmagada e uma equipe de serviços médicos transferindo pessoas em macas.

A mídia local mencionou um contêiner com querosene encontrado dentro do carro que teria sido alugado.

O agressor, que supostamente dirigiu o veículo da região oeste de Osaka, disse aos investigadores que planejava queimar o veículo, segundo a rede privada Fuji TV.

Uma testemunha disse à NHK que foi "uma cena assustadora".

"Eu vi as pessoas caindo no chão. Quando me aproximei da cena, muitas outras pessoas estavam caídas. E já havia paramédicos ajudando pessoas", contou.

A polícia imediatamente isolou a rua, que estava lotada de pessoas comemorando o Ano Novo.

Um estudante universitário sofreu ferimentos graves e foi levado para ser operado.

Kusakabe foi preso por suspeita de tentativa de assassinato, segundo a polícia.

De acordo com a mídia local, Kusakabe atropelou um total de oito pessoas e agrediu outra na rua, que estava fechada para o tráfego devido às festividades.

O veículo atingiu sua primeira vítima a cerca de 30 metros na rua estreita, antes de derrubar mais sete nos próximos 100 metros, segundo o jornal Sankei Shimbun.

Ele então fugiu a pé, mas a polícia o pegou em um parque local logo depois, segundo a imprensa local.

Não há informações até agora sobre a presença de turistas estrangeiros entre os feridos, disse o porta-voz da polícia.

A rua Takeshita é cheia de pequenas lojas e considerada o point dos jovens no Japão.

Todos os dias atrai dezenas de milhares de turistas estrangeiros.

Ao contrário de outras grandes cidades, o Ano Novo em Tóquio é bastante moderado.

Não há um grande show de fogos de artifício ou um ponto central para as pessoas se reunirem para comemorar.

Os japoneses geralmente passam o final do ano com a família e vão aos templos para orar pelo Ano Novo.

Neuer Inhalt Horizontal Line