Este conteúdo foi publicado em 18 de Setembro de 2018 21:02 18. Setembro 2018 - 21:02

Colin Jost (E) e Michael Che, de "Saturday Night Live", apresentaram a premiação do Emmy, em Los Angeles, em 17 de setembro de 2018

A entrega dos prêmios Emmy, os mais importantes da televisão, trouxe várias surpresas: desde um pedido de casamento em pleno palco a uma diversidade de troféus para vários programas. Mas, no fim, o resultado foi o mesmo: as pessoas não ligaram a televisão para ver a cerimônia.

Transmitido nesta segunda-feira, o espetáculo de três horas registrou os níveis de audiência mais baixos de todos os tempos.

Uma média de 10,2 milhões de telespectadores assistiram ao Emmy na emissora NBC, 11% a menos do que os 11,4 milhões do ano passado, de acordo com cifras da Nielsen divulgadas nesta terça.

A transmissão da ESPN da partida de futebol americano, sagrada nos Estados Unidos, monopolizou a audiência.

De fato, a NBC transferiu o show para segunda-feira porque havia transmissão da NFL no domingo. E a decisão foi acertada: a partida captou 20,7 milhões de telespectadores.

Em geral, o público vem perdendo o interesse nessas longas cerimônias de premiação, recorrendo às redes sociais para saber dos detalhes.

E os anfitriões, Colin Jost e Michael Che, de "Saturday Night Live", tampouco tiveram sucesso em conquistar a audiência, e meios de comunicação especializados como o Hollywood Reporter qualificaram o seu diálogo de apresentação como "plano" e "incompatível" com esse tipo de evento.

"Game of Thrones", da HBO, ganhou o Emmy de melhor série de drama e "The Marvelous Mrs Maisel", da Amazon, levou oito estatuetas, incluindo a de melhor comédia.

