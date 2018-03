O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Agosto de 2014 21:01 12. Agosto 2014 - 21:01

O número de imigrantes que cruzam o Mediterrâneo a partir da costa da Líbia para a Itália aumentou excepcionalmente no primeiro semestre de 2014, quebrando o recorde da "Primavera Árabe" de 2011, informou nesta terça-feira a agência europeia para a gestão das fronteiras Frontex.

De acordo com esta agência, com sede em Varsóvia, o número de imigrantes e refugiados que chegam pelo Mediterrâneo à Itália e Malta, aumentou em 500% nos primeiros sete meses do ano em relação ao mesmo período de 2013.

Os eritreus e sírios são a maioria destes refugiados, mas também há malinenses e sudaneses, segundo a porta-voz da Frontex, Izabella Cooper.

"A Líbia está muito instável neste momento, o que significa que as redes clandestinas de tráfico humano estão florescendo", disse à AFP.

A Frontex registrou no período de janeiro a julho 78.300 imigrantes, em comparação com os 12.915 no mesmo período do ano passado. Esse número é maior do que os 64.300 que chegaram à região durante a "Primavera Árabe" em 2011.

O número crescente de imigrantes que chegam à Itália e a Grécia ou Bulgária a partir da Turquia também tem provocado fortes tensões na União Europeia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.