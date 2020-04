Um policial saúda os profissionais da saúde do lado de fora do Hospital Gregorio Maranon, em Madri, em 12 de abril de 2020

A Espanha reportou, neste domingo (12), um aumento no número diário de mortes por coronavírus, com 619 óbitos nas últimas 24 horas, após três dias consecutivos de redução, segundo o ministério da Saúde.

Terceiro país do mundo com mais mortes por COVID-19, atrás dos Estados Unidos e da Itália, a Espanha registra um total de 16.972 vítimas fatais desde o início da pandemia.

No sábado (11), o saldo diário caiu para 510 mortes, o número mais baixo desde 23 de março.

O número de novos casos notificados em 24 horas, cerca de 4.100 neste domingo, marca um declínio em comparação ao dia anterior.

No total, o número de casos confirmados na Espanha chega a 166.019.

O número de pessoas que se recuperaram da doença também aumentou neste domingo, para 62.391, o que representa pouco menos de 40% do total de casos relatados.

Os 46,6 milhões de espanhóis estão confinados desde 14 de março e, embora já tenha sido prolongado até 25 de abril, o primeiro-ministro Pedro Sánchez alertou que provavelmente será ampliado novamente.

As autoridades insistem que não é hora de "baixar a guarda" e, na segunda-feira, distribuirão dez milhões de máscaras no transporte público, coincidindo com a retomada de atividades não essenciais, como construção e indústria, após duas semanas de paralisação.

