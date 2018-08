O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

26. Agosto 2018 - 15:02

Dois homens transportam comida e água para os desabrigados das inundações em Kerala, no dia 21 de agosto de 2018

O balanço das inundações que devastaram o estado de Kerala, no sul da Índia, aumentou neste domingo (26) para 445 mortos, após a descoberta de 28 novos corpos durante a baixa do nível da água, informaram as autoridades.

Um milhão de pessoas permanecem alojadas em acampamentos temporários para desabrigados e outras 15 estão desaparecidas devido a uma monção especialmente violenta que atingiu a região tropical durante a estação da seca.

A situação melhorou consideravelmente esta semana graças ao enfraquecimento da chuva, e apenas algumas áreas permanecem inundadas. Porém, a redução do nível da água também deixou visível a magnitude dos danos, estimados em mais de 3 bilhões de dólares (2.6 bilhões de euros).

O chefe do governo de Kerala, Pinarayi Vijayan, anunciou em um tweet que mais de 130.000 casas afetadas pelas inundações já haviam sidos limpas, o que totaliza um terço das propriedades prejudicadas.

As autoridades também estão responsáveis pelo restabelecimento da rede elétrica.

As chuvas torrenciais destas últimas semanas destruíram ou danificaram mais de 10.000 km de estradas em Kerala.

Kerala, que em 2017 atraiu mais de 1 milhão de turistas, recebeu milhões de euros em doações de outras partes da Índia e do exterior para financiar operações humanitárias e a reconstrução

