Os bons indicadores econômicos nos Estados Unidos ajudaram Donald Trump a atingir seus melhores níveis de popularidade, apesar do andamento do processo de impeachment, revela uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

Segundo pesquisa da Universidade de Quinnipiac, Trump tem no momento uma aprovação de 43%, um nível inferior à maioria dos presidentes recentes nesta altura do mandato, mas dois pontos acima do levantamento precedente.

De acordo com a pesquisa, realizada entre 11 e 15 de dezembro, 52% dos entrevistados desaprovam o desempenho de Trump, mas este percentual caiu após o início do processo de impeachment.

A Câmara de Representantes deve aprovar o andamento do processo contra Trump por abuso de poder e obstrução até a próxima quarta-feira.

A pesquisa anterior da Quinnipiac, realizada no início do mês, dava a Trump 41% de aprovação e 55% de rejeição. Já em outubro, antes do início do processo de impeachment, o presidente era aprovado por 38% e reprovado por 58%.

Boa parte do apoio se deve ao desempenho da economia, que experimenta um forte crescimento, com uma taxa de desemprego historicamente baixa.

Sobre o processo de impeachment, 45% apoiam a medida e 51% a rejeitam, contra 45% e 48% na pesquisa de outubro.

