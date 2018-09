O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A líder birmanesa, Aung San Suu Kyi, no Foro Econômico Mundial da ASEAN em Hanói, em 13 de setembro de 2018.

A dirigente birmanesa Aung San Suu Kyi defendeu nesta quinta-feira a prisão de dois jornalistas da agência Reuters condenados a sete anos por investigar o massacre dos muçulmanos rohingyas pelo Exército de Myanmar, rompendo seu silêncio sobre o caso.

"Não foram julgados por serem jornalistas, mas por terem infringido a lei", declarou Kyi durante o Foro Econômico Mundial da Associação das Nações do Sudeste Asiático, em Hanói.

"Se você acredita no Estado de direito, eles [os jornalistas] têm todo o direito de recorrer da sentença", acrescentou a líder da fato de Myanmar.

A prêmio Nobel da Paz foi alvo de muitas críticas no exterior por calar sobre este caso.

A justiça de Myanmar condenou a sete anos de prisão os jornalistas Wa Lone, de 32 anos, e Kyaw Soe Oo, 28, por violação da lei sobre segredos de Estado.

Aung San Suu Kyi admitiu que o Exército birmanês poderia ter "administrado melhor" a crise dos rohingyas, que provocou o êxodo para Bangladesh de 700 mil membros desta minoria muçulmana.

"A situação poderia ter sido melhor administrada", declarou Kyi à margem do Foro Econômico de Hanói, comentando as acusações de "genocídio" formuladas contra o Exército birmanês por investigadores da ONU no final de agosto.

