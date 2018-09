O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Setembro de 2018 9:08 19. Setembro 2018 - 09:08

O primeiro-ministro australiano chamou de "terrorismo" os casos, registrados no país, de morangos com uma agulha dentro da fruta, notícia que gerou uma onda de pânico.

Scott Morrison também pediu aos australianos que preparem bolos de morango para ajudar os agricultores e propôs uma mudança na legislação para que os autores do crime possam ser condenados a até 15 nos de prisão.

As autoridades informaram que registraram quase 20 morangos com uma agulha dentro. Os supermercados retiraram as frutas das prateleiras. Muitos produtores destruíram suas colheitas e determinaram uma paralisação dos funcionários.

"Não estamos brincando", disse Morrison. "Não é aceitável", completou, antes de chamar o autor do crime de "covarde" e "verme".

Na Nova Zelândia, alguns mercados deixaram de vender morangos australianos.

A polícia anunciou que está procurando o autor do crime e cogita aumentar o valor da recompensa por informações sobre o caso.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português