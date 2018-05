O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Mais de 200 pessoas que viajaram à Austrália em abril para os Jogos da Commonwealth (Comunidade Britânica) apresentaram pedidos de asilo.

Vários atletas africanos "desapareceram" durante a competição, que aconteceu de 4 a 15 de abril. A Austrália é conhecida por sua política radical contra os imigrantes que tentam chegar a suas costas.

No total, 205 competidores ou integrantes de equipes "estão neste momento legalmente no país porque demandaram algum tipo de visto", afirmou Malisa Golightly, funcionária do ministério do Interior.

Golightly explicou que 190 "solicitaram visto de proteção", enquanto os outros apresentaram uma demanda para outro tipo de visto.

Todos receberam vistos temporários, válidos durante o período de análise da documentação apresentada.

