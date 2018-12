Austrália registra onda de calor com temperaturas recordes

A Austrália vive esta semana uma onda de altas temperaturas, que atingiram níveis recordes, e os bombeiros se preparam para enfrentar possíveis incêndios.

Em algumas zonas do estado da Austrália Meridional (sul), as temperaturas normais da temporada aumentaram esta semana em 16 graus, com várias cidades registrando novos recordes, anunciaram nesta sexta-feira os serviços meteorológicos.

"A onda de calor cobre uma grande parte do país", afirmaram.

Na quinta-feira atingiram 49,3º C em Marble Bar, um povoado do estado da Austrália Ocidental, conhecido como a localidade mais quente do país.

A maior parte das cidades da ilha-continente registraram igualmente temperaturas superiores aos 40 graus. A canícula continuará após a virada de ano.

"Isto se deve a um sistema de altas pressões que vem do mar da Tasmânia e que avança lentamente", declarou Nick Neynens, da agência meteorológica australiana, à Fairfax Media.

As ondas de calor são relativamente frequentes na Austrália durante o verão austral, e às vezes provocam incêndios florestais. Mas estes episódios se intensificaram com a mudança climática.

