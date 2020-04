Um juiz de investigação francês acusou nesta quarta-feira (08) de assassinato com caráter terrorista o refugiado sudanês que realizou um ataque com faca no sudeste da França no sábado, deixando dois mortos.

Os investigadores acreditam que Abdalá Ahmed-Osman, de 33 anos e refugiado na França há três anos, agiu sozinho.

Outros dois sudaneses que foram presos no início da semana foram liberados sem acusações.

Durante uma busca em sua casa, os investigadores encontraram "documentos manuscritos com referências religiosas", nos quais se queixava de "viver em um país de infiéis", afirmou a promotoria antiterrorista francesa.

Uma fonte próxima à investigação disse que Ahmed-Osman afirma não se lembrar do que aconteceu.

Mas ele também declarou que se sentia "mal" e que "estava vivendo mal o confinamento e desempregado".

Um telefone também foi apreendido, mas o relatório inicial de um especialista não revelou nenhuma informação pertinente para a investigação, de acordo com uma fonte próxima ao caso.

O ataque, realizado no último sábado nas ruas e comércios do centro da cidade de Romans-sur-Isère, pouco antes das 11h00 da manhã, deixou dois mortos: um cliente de um açougue e um comerciante.

Cinco pessoas ficaram feridas, das quais três ainda estão hospitalizadas, mas estáveis.

Este ataque ocorreu em momentos em que a França está em quarentena pela epidemia de coronavírus.

A França vive sob uma ameaça terrorista constante desde a onda de atentados jihadistas sem precedentes iniciada em 2015, na qual 256 pessoas morreram.

Desde 2013, os serviços de segurança impediram um total de 60 ataques.

