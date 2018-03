O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Março de 2018 22:30 12. Março 2018 - 22:30

Ahmed Hasan negou a acusação de tentativa de assassinato e uso de explosivo no ataque ao metro em 15 de setembro de 2017

O suposto autor do atentado que deixou 30 feridos em setembro no metrô de Londres odiava a Grã-Bretanha desde a morte de seus pais durante a guerra no Iraque, revelaram testemunhas nesta segunda-feira.

"Tenho que odiar à Grã-Bretanha", afirmou Ahmed Hasan Mohamed Ali a sua tutora Katie Cable, na Universidade Brooklands, no sudoeste de Londres, segundo o testemunho da mulher.

"Me parece que Ahmed contou que seu pai morreu em uma explosão e que sua mãe também morreu" durante a guerra no Iraque, e considerava a Grã-Bretanha responsável por sua participação no conflito.

Cable descreveu o iraquiano de 18 anos como uma pessoa "incrivelmente atormentada, assustada e perdida, presa do tédio" e que sofria de depressão.

Sobre suas capacidades intelectuais, Cable o descreveu como um estudante "muito inteligente".

A tutora alertou as autoridades após ter visto no smartphone do jovem uma mensagem que dizia: "[o grupo] Estado Islâmico aceitou sua doação".

Yusef Habibi, um voluntário da organização social Barnado, declarou que o pai de Ahmed "era taxista e em uma manhã quando trabalhava uma bomba caiu sobre ele". "Sua mãe faleceu quando ele era muito mais jovem. Ele não se lembrava dela".

Segundo Habibi, o jovem culpava o Exército americano pela morte dos pais.

Ahmed Hasan Mohamed Ali, que morava em Surrey, no sudoeste de Londres, e estudava jornalismo na Universidade Brooklands é acusado de tentativa de assassinato e uso de explosivo no ataque ao metrô, e se declara inocente.

A bomba de fabricação caseira carregada por Ahmed explodiu parcialmente em um vagão do metrô na estação de Parsons Green, ferindo 30 pessoas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.