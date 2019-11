A polícia alemã procurava nesta terça-feira os autores do grande roubo do museu de Dresden (leste), depois de, em poucos minutos, terem levado joias do século XVIII com valor “inestimável”.

Até o momento, a polícia não tem nenhuma pista para identificar os autores, afirmou um porta-voz da instituição.

As autoridades ainda estavam procurando por restos de DNA nesta terça-feira e revistaram um estacionamento onde supostamente os ladrões queimaram um carro usado para fugir, indicou a polícia em comunicado.

Considerado pela mídia alemã como o mais importante roubo de obras de arte desde a Segunda Guerra Mundial, o crime aconteceu na madrugada de segunda-feira e foi conduzido por pelo menos dois ladrões.

As joias faziam parte do museu Grünes Gewölbe (o “Cofre Verde”), situado em um castelo dessa cidade barroca da antiga RDA, a qual possui uma das coleções mais importantes de tesouros da Europa.

Em alguns minutos, os criminosos conseguiram saquear joias e peças de pedras preciosas, em particular uma espada que tinha nove diamantes grandes e 770 diamantes menores, em ouro e prata, segundo fotos publicadas pela polícia.

Os ornamentos são tão conhecidos que não podem ser vendidos em sua estrutura original, e a a única maneira é que sejam desmontados para serem comercializados separadamente, o que preocupa muito as autoridades.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram