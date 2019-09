Um alto funcionário de Hong Kong descartou nesta quarta-feira qualquer nova concessão aos manifestantes pró-democracia, um dia antes da primeira reunião de "diálogo" entre a chefe do Executivo local, Carrie Lam, e representantes da população.

Dar "uma resposta não significa uma concessão", disse Song Ru'an, número dois do escritório do ministro das Relações Exteriores de Hong Kong, em uma incomum entrevista de três horas com jornalistas estrangeiros.

Por outro lado, ele descreveu as demandas dos manifestantes de "chantagem flagrante e coerção política".

O diplomata chinês disse que é responsabilidade do governo local de Hong Kong decidir como lidar com as manifestações, mas rejeitou as reivindicações.

A ex-colônia britânica atravessa a pior crise política desde a sua devolução para Pequim em 1997. Desde junho, milhares de pessoas protestam para denunciar o retrocesso das liberdades e pedir reformas democráticas.

Lam, que se tornou alvo dos protestos, se encontrará na quinta-feira com 150 pessoas de Hong Kong escolhidas aleatoriamente, no que as autoridades descrevem como o primeiro "diálogo" com a população.

As palavras do diplomata destacam a limitada margem de manobra da chefe do Executivo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram