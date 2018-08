O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Autoridades ambientais reportaram que 300 tartarugas da espécie Oliva, considerada em risco, foram encontradas flutuando e mortas em águas mexicanas do Pacífico, rodeadas por seus fluídos apodrecidos, reportou a Procuradoria ambiental.

"Estavam há aproximadamente oito dias mortas no mar por afogamento, uma vez que estavam presas em redes de pesca proibidas de 120 metros de comprimento e malha de náilon de seis polegadas", informou na terça-feira a Procuradoria Federal de Proteção ao Ambiente.

Os cadáveres formavam uma pequena ilha de carapaças que "se encontravam em avançado estado de decomposição e alguns já fragmentados".

Para evitar focos de contaminação, "as tartarugas marinhas foram enterradas em duas fossas com medidas de seis por seis metros e quatro por cinco metros, com uma profundidade de dois metros cada uma", detalhou a Profepa.

Não é a primeira vez que se vê uma cena como esta. Em 17 de agosto, o governo mexicano reportou a descoberta de 122 tartarugas mortas no Pacífico, em frente à costa do estado de Chiapas, mas nessa ocasião 10% dos cadáveres tinham sinais de golpes na cabeça e na carapaça.

O tráfico de produtos e subprodutos de tartarugas marinhas é punido com nove anos de prisão, mas ainda assim persiste um comércio ilegal de ovos aos quais alguns atribuem propriedades afrodisíacas.

