Síria deslocada da província de Deir Ezzor caminha no campo de Al Hol em 28 de maio de 2019

Cerca de 800 mulheres e crianças sírias vão deixar o campo de deslocados de Al Hol que reúne famílias de membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no nordeste da Síria, anunciou neste domingo uma autoridade semiautônomas curdas.

A operação vai acontecer na segunda-feira, informou à AFP Abd Al Mehbash, funcionário de alto escalão do governo curdo. A medida ocorrerá a pedido - e com as garantias - de chefes tribais e autoridades locais, segundo Al Mehbash.

Trata-se da primeira iniciativa deste tipo no campo, que reúne 74 mil pessoas, de acordo com a ONU.

Mais de 30 mil sírios vivem ali, especialmente mulheres. O objetivo de longo prazo é que todos deixem o campo, segundo declarações de Al Mehbash.

"Na segunda, cerca de 800 pessoas, crianças e mulheres deixarão [o campo] e serão levadas a suas famílias", disse.

"Vamos supervisionar o comportamento das mulheres e se eram pessoas que faziam parte de famílias do grupo EI", explicou. Também se prevê a retirada de civis que fugiram dos combates e não têm relação com os extremistas deste campo.

"É o dever de nosso governo com nosso povo ter um papel na reeducação dessas crianças e mulheres, e sua reinserção natural na sociedade", declarou Al Mehbash.

As operações ocorrem após a festa do fim do Ramadã, nos próximos dias.

