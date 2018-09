O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

01. Setembro 2018 - 14:02

Cordão de isolamento do lado de fora da estação central de trens de Amsterdã em 31 de agosto de 2018

O jovem afegão que atacou com uma faca na sexta-feira dois turistas americanos na estação de trem de Amsterdã tinha uma "motivação terrorista", segundo as autoridades.

"Parece que o homem tinha uma motivação terrorista", afirmou o governo municipal em um comunicado sobre a ação do jovem de 19 anos, Jawed S., que possuía um visto de residência na Alemanha.

"As duas vítimas são cidadãos americanos e estamos em contato com eles e com suas famílias", explicou o embaixador dos Estados Unidos na Holanda, Pete Hoekstra.

As vítimas foram feridas gravemente, mas já tiveram seu quadro estabilizado e não correm risco de morte, explicou.

O criminoso foi ferido a tiros e levado para um hospital, onde está sob vigilância policial.

A polícia alemã realizou buscas na residência do agressor. "Entre outras coisas, foram encontrados discos rígidos que foram apreendidos e que estão sendo investigados", indicaram as autoridades holandesas.

"Estamos contemplando seriamente a hipótese de ataque terrorista", afirmou o porta-voz da polícia de Amsterdã, Frans Zuiderhoek.

O agente Rob van der Veen declarou neste sábado que "a investigação policial aponta para várias direções e contemplamos todas as pistas".

De acordo com Zuiderhoek, o agressor não conhecia as identidades das vítimas, que foram escolhidas de modo aleatório.

O autor do ataque está sendo investigado e a polícia holandesa mantém contato com as autoridades da Alemanha para obter mais informações.

Testemunhas do ataque descreveram momentos de pânico na principal estação de trens de Amsterdã, pela qual passam 250.000 pessoas a cada dia.

A Holanda praticamente não registrou ataques extremistas nos últimos anos, ao contrário de outros países europeus, como França, Reino Unido, Bélgica, Alemanha ou Espanha. Mas as autoridades afirmam que o nível de ameaça é elevado.

O ataque com faca de sexta-feira aconteceu um dia depois do líder de extrema-direita Geert Wilders ter anunciado o cancelamento de um concurso de caricaturas de Maomé, que estava previsto para as próximas semanas e que havia provocado a indignação da parte da comunidade muçulmana.

A polícia holandesa não comentou sobre um eventual vínculo entre o ataque e o concurso de charges.

A Europa registrou vários ataques com arma branca nos últimos meses, o mais recente deles em 23 de agosto em Trappes, ao oeste de Paris. Um homem de 36 anos matou a mãe e a irmã a facadas e deixou outra pessoa gravemente ferida.

Embora o grupo Estado Islâmico (EI) tenha reivindicado o ataque, os investigadores franceses priorizam em seu trabalho a motivação vinculada aos problemas psicológicos do agressor.

