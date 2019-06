As vítimas fatais do tiroteio em Virginia Beach

As autoridades americanas identificaram neste sábado o autor do tiroteio que matou 12 pessoas na sexta-feira, antes de ser morto pela polícia, em um edifício municipal de Virginia Beach, na costa leste dos Estados Unidos.

O homem foi identificado como DeWayne Craddock, funcionário municipal durante 15 anos em Virginia Beach, uma cidade de 450.000 habitantes a quase 300 km de Washington.

O homem de 40 anos estava fortemente armado e outras armas foram encontradas em sua residência.

As autoridades locais pronunciaram o nome do atirador apenas uma vez durante uma emotiva entrevista coletiva, mais concentrada em recordar as 12 vítimas fatais do ataque, sete homens e cinco mulheres, 11 deles funcionários do município.

O tiroteio também deixou quatro pessoas gravemente feridas, que permanecem hospitalizadas.

Cada vítima foi apresentada sobriamente, com uma foto e o tempo que trabalharam para a cidade.

A polícia não revelou a motivação do atirador e informou que a investigação ainda está em curso.

