13 de Agosto de 2018

As autoridades recuperaram no domingo os dados do avião que um funcionário de uma companhia aérea roubou em Seattle, antes de realizar acrobacias com a aeronave e cair na na baía da cidade do noroeste dos Estados Unidos.

A diretora regional da Comissão Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), Debra Eckrote, afirmou que a caixa-preta estava queimada. mas intacta.

Os registros serão enviados para Washington DC e a análise dos dados começará nos próximos dias.

Eckrote, diretora para a região Oeste-Pacífico da NTSB, destacou o estado de destruição do avião, depois de passar por várias linhas de árvores que o deixaram em pequenos pedaços.

"Você mal conseguiria dizer que era um avião, exceto pelas partes maiores, como a asa. As partes pequenas não parecem com um avião".

A NTSB não respondeu até o momento o pedido da AFP de confirmação da descoberta.

Richard Russell, funcionário de pista da companhia Horizon Air, roubou na sexta-feira à noite um bimotor Bombardier Q400, que pilotou por mais de uma hora antes da queda.

Dois caças F-15 perseguiram o avião, mas não forçaram o pouso.

Russell estava sozinho na aeronave, que tinha capacidade para 76 passageiros.

As autoridades descartaram qualquer vínculo terrorista, enquanto a polícia descreveu o homem de 29 anos como "suicida". Parentes e amigos disseram que ele era "calado", mas "muito amigável".

