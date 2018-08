O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

10 de Agosto de 2018

Três empresas sul-coreanas importaram carvão e ferro da Coreia do Norte em uma aparente violação das sanções da ONU contra o regime comunista, anunciaram nesta sexta-feira as autoridades de Seul.

Entre abril e outubro de 2017, mais de de 35.000 toneladas de carvão e ferro norte-coreano foram importados para a Coreia do Sul através da Rússia, informou uma fonte da Alfândega do país.

"Todos os navios suspeitos de violar as sanções da ONU serão imobilizados ou proibidos de entrar nos portos sul-coreanos", disse a fonte.

O carvão era transportado para a Rússia, onde sua origem era modificada para "transformá-lo" em russo com documentos falsos.

Em seguida, a mercadoria era enviada para a Coreia do Sul, afirma um comunicado divulgado pela Alfândega, após uma investigação de 10 meses.

"A Alfândega identificou sete infrações e as autoridades judiciais serão alertadas sobre os casos de três indivíduos e três empresas para pedidos de indiciamento", afirma o texto.

Na semana passada, a ONU publicou um relatório que acusa a Coreia de Norte de violar as sanções. As exportações ilegais de carvão, ferro e outras matérias-primas teriam gerado uma arrecadação de milhões de dólares ao regime Kim Jong Un.

No ano passado, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma série de resoluções para proibir as exportações de matérias-primas de Pyongyang e limitar assim a arrecadação do regime em represália a seu programa nuclear.

No decorrer do ano, a tensão com a Coreia do Norte registrou uma redução após a reunião de cúpula entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong Un e, sobretudo, após o encontro histórico entre este último e o presidente americano Donald Trump.

